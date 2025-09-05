به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های بسکتبال نوجوانان ایران و نیوزلند در مرحله یک چهارم رقابت های کاپ آسیا، امروز (جمعه ۱۴ شهریور) در مغولستان برگزار شد. در این دیدار تیم کشورمان با نتیجه ۹۲ به ۶۹ برابر حریف متحمل شکست شد.

بسکتبالیست های نوجوان ایران در کوارتر دوم با نتیجه ۲۳ بر ۲۲ صاحب برتری شدند اما سایر کوارترها را به ترتیب با نتایج ۲۴ به ۱۰، ۲۵ به ۱۸ و ۲۱ به ۱۸ واگذار کردند.

با شکست برابر نیوزلند، تیم بسکتبال نوجوانان ایران از صعود به نیمه نهایی کاپ آسیا بازماند و باید دیدارهای خود را برای کسب رده های پنجم تا هشتم ادامه دهد.