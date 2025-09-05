  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

تیم بسکتبال نوجوانان ایران از صعود به نیمه نهایی کاپ آسیا بازماند

تیم بسکتبال نوجوانان ایران از صعود به نیمه نهایی کاپ آسیا بازماند

تیم بسکتبال نوجوانان ایران با شکست برابر نیوزلند از صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت های کاپ آسیا بازماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های بسکتبال نوجوانان ایران و نیوزلند در مرحله یک چهارم رقابت های کاپ آسیا، امروز (جمعه ۱۴ شهریور) در مغولستان برگزار شد. در این دیدار تیم کشورمان با نتیجه ۹۲ به ۶۹ برابر حریف متحمل شکست شد.

بسکتبالیست های نوجوان ایران در کوارتر دوم با نتیجه ۲۳ بر ۲۲ صاحب برتری شدند اما سایر کوارترها را به ترتیب با نتایج ۲۴ به ۱۰، ۲۵ به ۱۸ و ۲۱ به ۱۸ واگذار کردند.

با شکست برابر نیوزلند، تیم بسکتبال نوجوانان ایران از صعود به نیمه نهایی کاپ آسیا بازماند و باید دیدارهای خود را برای کسب رده های پنجم تا هشتم ادامه دهد.

کد خبر 6580200

