به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان رقابت های بسکتبال زیر ۱۶ سال کاپ آسیا و در روز نخست این رقابت ها امروز یکشنبه ۹ شهریور تیم ایران به مصاف عربستان رفت و با نتیجه ۸۷ بر ۴۳ موفق به شکست این تیم شد.

بسکتبالیست های نوجوان ایران هر چهار کوارتر این دیدار را به ترتیب با نتایج ۲۲ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۰، ۲۱ بر ۸ و ۱۹ بر ۱۰ با برتری خود تمام کردند.

در دیدار برابر عربستان، علیرضا رشیدی با ۲۳ امتیاز، ۳ ریباند، ۲ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۵ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

دومین دیدار تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران در رقابت های کاپ آسیا روز دوشنبه برابر قزاقستان برگزار خواهد شد.