افتتاح سالن اجتماعات پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صبح پنجشنبه در این آئین گفت: این پروژه که بااعتباری بالغبر هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و با مساحت ۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع احداثشده، ظرفیتی بالغبر ۵۰۰ نفر دارد و بهعنوان یکی از مدرنترین فضاهای فرهنگی _آموزشی در منطقه جنوب کشور شناخته میشود.
اله کرم اخلاقی اظهار کرد: عملیات تکمیلی این پروژه از سال ۱۳۹۹ پس از تکمیل اسکلت آغاز شد و پس از پنج سال با جذب اعتبارات هدفمند به پایان رسید، این سالن بخشی از مجموعه بزرگ سایت پردیس دانشگاه است.
وی تصریح کرد: برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی، اجرای مراسم فرهنگی و تئاترهای دانشجویی و استفاده بهعنوان فضای آموزشی برای ردههای مجازی و ویدئوکنفرانس از جمله کاربردهای این سالن است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: این سالن تحولی عظیم در ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و فرهنگی دانشگاه ایجاد خواهد کرد.
اخلاقی خاطرنشان کرد: این پروژه بخشی از برنامه کلان دانشگاه برای توسعه زیرساختهای پژوهشی و فرهنگی است.
