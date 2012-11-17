مجتمع ورزشی شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور وزیر بهداشت و مسئولان دانشگاه مجتمع ورزشی شهدای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سایت پردیس بهره‌برداری رسید.

این مجتمع فرهنگی ورزشی با زیربنای دو هزار و 355 مترمربع و با اعتبار 17 میلیارد ریال در مدت یک سال ساخته شده که دارای سالن‌های اصلی فوتسال، هندبال، والیبال، بسکتبال، تیراندازی، تنیس روی میز، شطرنج، سالن بدنسازی، دارت و مجموعه اداری و محوطه اطراف است.

همچنین عملیات اجرایی مجتمع کلاس‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشکده بهداشت در سایت پردیس این دانشگاه، با حضور خانم دکتر وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی آغاز شد.

مجتمع کلاس‌های آموزشی دانشگاه در زمینی به مساحت دو هزار و550 مترمربع و با اعتباری بیش از 30 هزار میلیون ریال در سایت پردیس دانشگاه ساخته می‌شود.

همچنین در ادامه سفر وزیر بهداشت کلنگ مجموعه استخر ورزش‌های آبی دانشگاه به زمین زده شد.

مجموعه استخر ورزش‌های آبی دانشگاه‌ علوم پزشکی بوشهر در زمینی به مساحت دو هزار و 340 مترمربع و با اعتباری بیش از 48 هزار میلیون ریال در مجموعه شماره یک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مدت 10 ماه ساخته خواهد شد.

وزیر بهداشت همچنین از روند ساخت پروژه سالن آمفی‌تئاتر 600 نفره با متراژ دو هزار و 500 مترمربع و با اعتبار 35 میلیارد ریال و پروژه دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی با متراژ 18 هزار مترمربع و اعتبار 170 میلیارد ریال در سایت پردیس دانشگاه بازدید کرد.

بازدید از کلینیک تخصصی دندانپزشکی با 650 مترمربع زیربنا و اعتباری معادل 40 میلیارد ریال، مرکز درمانی ناباروری و نازایی (IVF) با280 مترمربع زیربنا و 17 میلیارد و پانصد میلیون ریال، سالن امتحانات فجر با هزار و 100 متر زیربنا و سه میلیارد ریال اعتبار از دیگر پروژه‌هایی بود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنها بازدید کرد.