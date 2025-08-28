سرمربی و بازیکن افغانستان پیش از دیدار با ایران چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و افغانستان در اولین بازی خود در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ فردا جمعه ۷ شهریور و از ساعت ۱۵:۳۰ در کشور تاجیکستان به مصاف هم میروند.
آلبرتو انس، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان در نشست خبری پیش از دیدار با تیم ملی ایران اظهار داشت: ابتدا میخواهم بگویم خیلی شگفت زده هستیم که اینجا بازی میکنیم. در گروهی با تیمهای قدرتمندی نظیر ایران، هند و تاجیکستان قرار داریم.
او ادامه داد: ما در حال تشکیل دادن چهرهای جدید از تیم هستیم و چند بازیکن را نداریم، چون باشگاههایشان اجازه ندادند. میدانیم که بازی مقابل ایران بسیار سخت خواهد بود و میتواند نکات زیادی را برای ما به همراه داشته باشد. ما بیصبرانه منتظر این دیدار هستیم.
همچنین محمد شریف، بازیکن لژیونر تیم ملی افغانستان که در لیگ روسیه بازی میکند در نشست خبری پیش از دیدار با ایران اظهار داشت: ما با یکی از بهترین تیمهای آسیا، یعنی ایران بازی داریم و میخواهیم حریف را شگفتزده کنیم.
