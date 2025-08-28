به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور استاندار بوشهر، معاون وزیر بهداشت، نماینده مردم دشتستان در مجلس و مدیران اجرایی استان، مرکز جامع سلامت آبپخش با زیربنای هزار و ۳۰۰ مترمربع و اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

استاندار بوشهر صبح پنجشنبه در این آئین اظهار کرد: توجه به زیرساخت‌های سلامت و بهداشت مورد تاکید قرار دارد و امسال طرح‌های خوبی در بخش درمان در استان به بهره‌برداری رسیده است.

ارسلان زارع یادآور شد: مرکز جامع سلامت آبپخش از نیازهای مردم منطقه است که اکنون برای خدمت‌رسانی به جامعه، آماده بهره‌برداری است. وی تاکید کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین دستاوردهای نظام اسلامی و دولت چهاردهم است و طبق مشی رئیس جمهور، ضمن بیان صادقانه خدمات، از دستاورد سازی پرهیز می‌شود.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: همدلی و انسجام خوبی بین مسئولان استان برقرار است که این اتحاد، مسیر موفقیت و پیشرفت را هموارتر خواهد کرد.

امروز پنجشنبه ششم شهریور با استاندار بوشهر و نماینده دشتستان در مجلس و فرماندار دشتستان پروژه‌های هفته دولت در دشتستان، افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.