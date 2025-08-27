  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۴۲

درخواست یکطرفه اروپا؛ ایران مانع بازگشت تحریم‌ها شود

درخواست یکطرفه اروپا؛ ایران مانع بازگشت تحریم‌ها شود

مقامات اروپایی ابراز امیدواری کردند که تهران با اتخاذ اقدامات لازم مانع از بازگشت تحریم‌ها شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از چند مقام اروپایی گزارش داد که آلمان، فرانسه و انگلیس احتمالاً روند بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران (مکانیزم ماشه) را آغاز خواهند کرد.

بنا به ادعای این منابع، اجرای مجدد این تحریم‌ها حدود ۳۰ روز طول می‌کشد و امید می‌رود که تهران اقداماتی برای توقف این روند انجام دهد.

مقامات اروپایی همچنین در اظهاراتی یکطرفه ابراز امیدواری کرده‌اند که ایران با جدیت در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای خود مشارکت کرده و اجازه بازرسی بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای خود را بدهد.

