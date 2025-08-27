به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از چند مقام اروپایی گزارش داد که آلمان، فرانسه و انگلیس احتمالاً روند بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران (مکانیزم ماشه) را آغاز خواهند کرد.

بنا به ادعای این منابع، اجرای مجدد این تحریم‌ها حدود ۳۰ روز طول می‌کشد و امید می‌رود که تهران اقداماتی برای توقف این روند انجام دهد.

مقامات اروپایی همچنین در اظهاراتی یکطرفه ابراز امیدواری کرده‌اند که ایران با جدیت در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای خود مشارکت کرده و اجازه بازرسی بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای خود را بدهد.