  1. استانها
  2. لرستان
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

محموله ۲۰ میلیاردی بلوریجات در محور پل زال - خرم‌آباد توقیف شد

محموله ۲۰ میلیاردی بلوریجات در محور پل زال - خرم‌آباد توقیف شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از توقیف محموله ۲۰ میلیاردی بلوریجات فاقد مجوز در محور پل زال - خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل محورهای مواصلاتی در محور پل زال - خرم‌آباد به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو دو هزار و ۵۲۰ دست انواع بلوریجات فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هاشمی فر ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6572982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها