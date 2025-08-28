به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل محورهای مواصلاتی در محور پل زال - خرم‌آباد به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو دو هزار و ۵۲۰ دست انواع بلوریجات فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هاشمی فر ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.