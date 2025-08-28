  1. استانها
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی: 

۳۴مگاوات انرژی تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری خارجی به شبکه برق وصل شد

بیرجند – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از بهره‌برداری ۷ طرح خارجی و اتصال ۳۴ مگاوات انرژی تجدیدپذیر به شبکه استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح پنج شنبه در گفت‌وگوی زنده تلفنی با برنامه رادیویی صبح شرقی ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: در یک سال اخیر، تحولات خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی استان رخ داده است.

وی افزود: تنها در مردادماه امسال، سه پروژه نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان جنوبی افتتاح شد که شامل دو نیروگاه سه مگاواتی در شهرستان خوسف و یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی در شهرستان سربیشه بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه این پروژه‌ها نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی استان داشته‌اند، ادامه داد: اکنون مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری خارجی در استان به ۳۴ مگاوات رسیده است.

ذاکریان از صدور ۱۴۷ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و تصریح کرد: این مجوزها با همکاری دستگاه‌های اجرایی صادر شده و آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است؛ به‌گونه‌ای که متقاضیان می‌توانند در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، گردشگری، کشاورزی و انرژی‌های تجدیدپذیر بلافاصله فعالیت خود را آغاز کنند.

وی همچنین به راه‌اندازی «کیف دیجیتال سرمایه‌گذاری» اشاره کرد و گفت: این ابزار نوین با هدف تسهیل و تسریع روند سرمایه‌گذاری در استان طراحی شده و به‌زودی با حضور استاندار به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش مجموعه فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: علی‌رغم شرایط خاص اقتصادی کشور، با همت و همکاری صورت گرفته، روند سرمایه‌گذاری در استان در مسیر مطلوبی قرار دارد.

