به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح پنج شنبه در گفت‌وگوی زنده تلفنی با برنامه رادیویی صبح شرقی ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: در یک سال اخیر، تحولات خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی استان رخ داده است.

وی افزود: تنها در مردادماه امسال، سه پروژه نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان جنوبی افتتاح شد که شامل دو نیروگاه سه مگاواتی در شهرستان خوسف و یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی در شهرستان سربیشه بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه این پروژه‌ها نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی استان داشته‌اند، ادامه داد: اکنون مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری خارجی در استان به ۳۴ مگاوات رسیده است.

ذاکریان از صدور ۱۴۷ مجوز بی‌نام سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و تصریح کرد: این مجوزها با همکاری دستگاه‌های اجرایی صادر شده و آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران است؛ به‌گونه‌ای که متقاضیان می‌توانند در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، گردشگری، کشاورزی و انرژی‌های تجدیدپذیر بلافاصله فعالیت خود را آغاز کنند.

وی همچنین به راه‌اندازی «کیف دیجیتال سرمایه‌گذاری» اشاره کرد و گفت: این ابزار نوین با هدف تسهیل و تسریع روند سرمایه‌گذاری در استان طراحی شده و به‌زودی با حضور استاندار به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش مجموعه فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: علی‌رغم شرایط خاص اقتصادی کشور، با همت و همکاری صورت گرفته، روند سرمایه‌گذاری در استان در مسیر مطلوبی قرار دارد.