به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود دهقان ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بهاباد که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت هفته دولت، بر ضرورت تحقق دولت تراز انقلاب اسلامی با تکیه بر توان داخلی و عدالت‌محوری تأکید کرد و نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد «کودتای اقتصادی» در کشور هشدار داد.

امام جمعه موقت بهاباد با اشاره به شاخص‌های دولت تراز انقلاب اسلامی اظهار داشت: دولت تراز انقلاب اسلامی باید با سرلوحه قرار دادن شاخص‌هایی همچون بنیه اعتقادی، خدمت بی‌منت به خلق و عدالت‌محوری، بدون گره زدن مسائل اقتصادی به مذاکره با دشمن و با تکیه بر توان داخلی و تلاش خستگی‌ناپذیر، مسیر گشایش در سفره مردم را هموار سازد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از فرماندار، معاونان، بخشداران، شهردار و رؤسای ادارات شهرستان به‌ویژه برای افتتاح ۲۶ پروژه در هفته دولت با حضور استاندار، این خدمات را در حوزه‌های سلامت، درمان و راه شایسته تقدیر دانست و درباره پیگیری راه بهاباد-بافق گفت: بنده نیز در جریان پیگیری‌ها هستم و امیدوارم با همت مسئولان به سرانجام برسد.

حجت‌الاسلام دهقان با اشاره به مراحل رسیدن به تمدن نوین اسلامی از نگاه امام خمینی(ره)، تصریح کرد: نخست انقلاب اسلامی، دوم اسلامی شدن دولت، سوم جامعه اسلامی و در نهایت تحقق تمدن نوین اسلامی است. وی با تأکید بر اینکه دولت تنها قوه مجریه و قضائیه نیست، مجموعه تصمیم‌گیران نظام شامل قوای سه‌گانه را مصداق دولت دانست و خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین مطالبات از دولت اسلامی، پیگیری و ساماندهی مسائل اقتصادی است.

امام جمعه موقت بهاباد با انتقاد از کسانی که در داخل کشور خط مشی «نمی‌توانیم» را دنبال می‌کنند یا به دنبال گره زدن مسائل اقتصادی به مذاکره با دشمن هستند، افزود: باید رهنمود امام شهیدمان را آویزه گوش کنیم که فرمود نه تنها با مذاکره با دشمن مشکلی حل نمی‌شود، بلکه بر گره‌ها افزوده خواهد شد. مهم‌ترین تجربه دولت‌های گذشته، عدم اعتماد به آمریکا و غرب بود و این باید سرلوحه کار ما باشد.

حجت‌الاسلام دهقان با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن برای سوءاستفاده از چالش‌های اقتصادی گفت: دشمنی که خود با بدهی نزدیک به ۴۰ تریلیون دلار، افزایش قیمت انرژی و اعتراضات داخلی دست‌به‌گریبان است، می‌خواهد با تجویز نسخه‌های غلط و گران‌سازی‌های غیرکارشناسی، در کشور ما «کودتای اقتصادی» راه بیندازد؛ همان‌طور که در سال ۱۳۹۸ شاهد تلاش برای ایجاد چنین شرایطی بودیم. وی افزود: دشمن به دنبال فعال‌سازی هم‌زمان گسل‌های معیشتی و فرهنگی است تا اغتشاش دوباره‌ای راه بیندازد، اما مسئولان با بصیرت و مجموعه خدوم دولت مراقب نقشه‌های شوم دشمنان خواهند بود.

خطیب موقت جمعه بهاباد تأکید کرد: ما همین‌جا خیال دشمن را راحت می‌کنیم که ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام ملی، به فرموده امام شهیدمان، کمرِ کودتا و کودتاگر را خواهد شکست.

حجت‌الاسلام دهقان در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت ششم شهریور، روز منطق و بزرگداشت علامه ملا عبدالله بهابادی، از این عالم والامقام تجلیل کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در سفر خود به یزد در سال ۱۳۸۶ از این شخصیت برجسته تجلیل کردند. وی از دست‌اندرکاران کنگره ملی این عالم بزرگ قدردانی کرد.

امام جمعه موقت بهاباد همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته وقف، شهرستان بهاباد را دارای ظرفیت و ویژگی برجسته‌ای در حوزه وقف دانست و گفت: وقف‌هایی در این منطقه وجود دارد که قدمت آن‌ها به هفتصد سال یا بیشتر می‌رسد و نشان‌دهنده روح بلند معنوی و ارادت عمیق اجداد ما به ساحت مقدس اهل‌بیت(ع) و به‌ویژه حضرت سیدالشهدا(ع) است.

حجت‌الاسلام دهقان در ادامه با تبریک هفته وحدت و سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، بر لزوم تمسک به قرآن کریم، تقویت برادری در میان امت اسلامی و اصل قرآنی «أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه استکبار جهانی تأکید کرد.

وی اتحاد میان مذاهب و فرق اسلامی را یک ضرورت استراتژیک و قرآنی توصیف کرد و با استناد به آیه شریفه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری امت اسلامی نیازمند تجلی این آیه شریفه در مناسبات خود است. ما موظفیم در درون پیکره جهان اسلام رأفت، برادری، همدلی و رحمت را گسترش دهیم و در مواجهه با جبهه استکبار، صهیونیسم بین‌الملل و دشمنان دین موضعی قاطع و محکم اتخاذ کنیم.

خطیب موقت جمعه بهاباد تصریح کرد: دشمنان اسلام همواره تلاش دارند با ایجاد تفرقه میان مسلمانان، توجه جهان اسلام را از مسائل اصلی، به‌ویژه مظلومیت مردم غزه و فلسطین منحرف سازند. از این رو، هفته وحدت فرصتی مغتنم برای بازخوانی سیره نبوی و تحکیم صفوف مسلمین در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه استکبار جهانی است.