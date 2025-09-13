به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با افزایش وزش باد همراه می‌شود.

طبق هشدار سطح زرد شماره ۳۶ مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ و هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، در برخی ساعات به‌ویژه در بخش‌های جنوبی و غربی استان تهران، وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند با خیزش گردوخاک محلی یا انتقال آن از استان‌های همجوار همراه باشد. این شرایط کاهش کیفیت هوا و دید موقت را به دنبال خواهد داشت.

همچنین در ارتفاعات استان گاهی افزایش ابر و رگبار پراکنده مورد انتظار است.

بر این اساس، تهران با کاهش ۵ درجه‌ای دما نسبت به روزهای گذشته، هفته آینده را با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد در ساعات بعد از ظهر و کمینه ۱۸ درجه در ساعات شب تجربه خواهد کرد.