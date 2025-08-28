  1. اقتصاد
ظرفیت برق در تهران ۷ هزار مگاوات افزایش می یابد

یک مقام مسئول گفت: برنامه توسعه ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در دستور کار قرار دارد و تاکنون در قالب ساختارهای سه‌مگاواتی، نزدیک به ۱۰۰ مگاوات پروژه در ۱۷ نقطه شهر تهران پیگیری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شبیهی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در مراسم افتتاح پروژه‌های صنعت برق در جمع خبرنگاران گفت: شرکت برق منطقه‌ای تهران با همکاری گسترده تمامی بخش‌ها و حمایت‌های استانداری تهران توانسته است پروژه‌های مهمی را در حوزه افزایش بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌ها به انجام برساند.

وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها شامل نصب تجهیزات پیشرفته خازن‌ها در لایه ظرفیت شبکه برق و توسعه زیرساخت‌های پست‌های برق با ظرفیت بیش از ۳۰۰ مگاوات است که نقش مهمی در پایداری شبکه برق تهران ایفا می‌کند، خاطر نشان کرد: محور دوم نصب گسترده خازن‌ها در شبکه برق است به طوری که در سال جاری بیش از ۵۰۰ مگاوات خازن در سطوح ۶۳ و ۲۰ کیلوولت در تهران نصب شد؛ کاری بی‌سابقه در یک قرن اخیر که پایداری ولتاژ تهران را تضمین کرده و ضریب توان شبکه را بهبود بخشیده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده در پایتخت افزود: برنامه توسعه ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در دستور کار قرار دارد و تاکنون در قالب ساختارهای سه‌مگاواتی، نزدیک به ۱۰۰ مگاوات پروژه در ۱۷ نقطه شهر تهران پیگیری شده است. این طرح‌ها با هدایت و راهبری وزارت نیرو و حمایت‌های استانی به ثمر رسیده است.

به گفته این مقام مسئول ظرفیت ۱۹۰۰ مگاآمپر در تهران ایجاد شده و امروز پس از پست ۴۵۰۰، چهار پست دیگر شامل پست‌های شنزار، پژوهش، شمس‌آباد ۳ و پردیس با حضور شما عزیزان به بهره‌برداری می‌رسد که در مجموع نزدیک به ۳۰۰ مگاآمپر ظرفیت جدید را وارد مدار می‌کنیم.

فاطمه صفری دهکردی

