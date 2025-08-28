ظرفیت برق در تهران ۷ هزار مگاوات افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شبیهی، مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران در مراسم افتتاح پروژههای صنعت برق در جمع خبرنگاران گفت: شرکت برق منطقهای تهران با همکاری گسترده تمامی بخشها و حمایتهای استانداری تهران توانسته است پروژههای مهمی را در حوزه افزایش بهرهوری و توسعه زیرساختها به انجام برساند.
وی با اشاره به اینکه این پروژهها شامل نصب تجهیزات پیشرفته خازنها در لایه ظرفیت شبکه برق و توسعه زیرساختهای پستهای برق با ظرفیت بیش از ۳۰۰ مگاوات است که نقش مهمی در پایداری شبکه برق تهران ایفا میکند، خاطر نشان کرد: محور دوم نصب گسترده خازنها در شبکه برق است به طوری که در سال جاری بیش از ۵۰۰ مگاوات خازن در سطوح ۶۳ و ۲۰ کیلوولت در تهران نصب شد؛ کاری بیسابقه در یک قرن اخیر که پایداری ولتاژ تهران را تضمین کرده و ضریب توان شبکه را بهبود بخشیده است.
وی با اشاره به ظرفیتسازیهای انجامشده در پایتخت افزود: برنامه توسعه ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در دستور کار قرار دارد و تاکنون در قالب ساختارهای سهمگاواتی، نزدیک به ۱۰۰ مگاوات پروژه در ۱۷ نقطه شهر تهران پیگیری شده است. این طرحها با هدایت و راهبری وزارت نیرو و حمایتهای استانی به ثمر رسیده است.
به گفته این مقام مسئول ظرفیت ۱۹۰۰ مگاآمپر در تهران ایجاد شده و امروز پس از پست ۴۵۰۰، چهار پست دیگر شامل پستهای شنزار، پژوهش، شمسآباد ۳ و پردیس با حضور شما عزیزان به بهرهبرداری میرسد که در مجموع نزدیک به ۳۰۰ مگاآمپر ظرفیت جدید را وارد مدار میکنیم.
