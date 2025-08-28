به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون در مرکز ناباروری اردبیل بیشاز ۳ هزار نفر تحت درمان قرار گرفتهاند و بهرهبرداری از مجتمع در دست احداث میتواند این استان را به قطب درمان ناباروری در غرب کشور تبدیل کند.
حسام رسولی گفت: جهاد دانشگاهی اردبیل درحالحاضر دارای یک مرکز ناباروری است ولی متأسفانه فضای مورداستفاده آن از موقعیت مطلوبی برخوردار نیست.
وی افزود: درحالحاضر ۱۸/۵ درصد از جمعیت ایران با مشکل ناباروری مواجه هستند و بدون شک احداث مجتمعهای تخصصی درمان ناباروری میتواند در جوانی جمعیت منطقه نقش مهمی داشته باشد.
