۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۱

آیت الله حسینی بوشهری درگذشت استاد فرشچیان را تسلیت گفت

آیت الله حسینی بوشهری درگذشت استاد فرشچیان را تسلیت گفت

قم- رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان، پیام تسلیتی صادر کرد که متن آن به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته اصفهانی و از نام‌آورترین چهره‌های هنر نگارگری ایران را به عموم مردم ایران و جامعه هنری کشور تسلیت عرض می‌کنم.

آن مرحوم، هنر ارزنده خود را در خدمت به مفاهیم و ارزش‌های دینی و مذهبی قرار داد و با طراحی تابلوی عصر عاشورا و طرح ضریح منور امام رضا -علیه‌السلام- که از ماندگارترین آثار هنری تاریخ ایران است، عمق ارادت و توجه خود به ارزش‌های الهی را به نمایش گذاشت.

از درگاه خداوند متعال برای این چهره ماندگار هنر ایرانی-اسلامی، رحمت و مغفرت و برای همه بازماندگان، وابستگان، شاگردان و ارادتمندان به آن مرحوم، صبر و اجر مسألت دارم.

کد خبر 6555670

