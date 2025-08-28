به گزارش خبرنگارمهر، مهدی زندیهوکیلی صبح پنج شنبه در آئین افتتاح فاز اول نیروگاه خورشیدی ۲۵۰ مگاواتی متانول کاوه ۲ با حضور وزیر کشور اظهار کرد: با طراحی و اجرای ۱۱ برنامه ابتکاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بخشی از ناترازی برق را مدیریت کرده و زمینه مشارکت مردم، خیران و نهادهای حمایتی در توسعه نیروگاههای خورشیدی فراهم شد.
استاندار مرکزی گفت: یکی از برنامههای ابتکاری این استان، الزام ادارات به تأمین بخشی از انرژی مصرفی از طریق سامانههای خورشیدی است، اکنون بیش از ۲۰ درصد برق ادارات استان از محل نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین میشود.
زندیهوکیلی افزود: این اقدام در قالب ماده ۲۸ قانون تضمین خرید برق صورت گرفته و تاکنون دهها نیروگاه سه مگاواتی با منابع دولتی تحویل داده شده است، این پروژهها پراکنده در نقاط مختلف استان در حال بهرهبرداری هستند و میتوانند بخشی از کمبودهای شبکه برق را جبران کنند.
وی با اشاره به ورود نهادهای حمایتی به این طرح گفت: ۴۱ خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در شهرستانهای استان صاحب نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی شدند، برای اجرای این طرح ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی به هر خانواده پرداخت و پنلهای خورشیدی توسط کمیته امداد نصب شد و این اقدام علاوه بر تأمین برق، به ایجاد درآمد پایدار برای خانوادهها منجر خواهد شد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: برای تشویق مردم به نصب سامانههای خورشیدی، پنج درصد به سطح اشغال ساختمانهایی که نیروگاه خورشیدی احداث کنند اضافه کردیم، این مصوبه به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری نیز رسیده و به عنوان مشوقی برای سرمایهگذاران و شهروندان لحاظ میشود.
زندیهوکیلی گفت- برنامههای ابتکاری، مشارکت خیرین مدرسهساز در احداث نیروگاههای خورشیدی برای مدارس است و درآمد حاصل از این نیروگاهها صرف صندوق نگهداری مدارس خواهد شد.
استاندار مرکزی گفت: برای این طرح در هر شهرستان سهمیه مشخص شده و فرمانداران موظف به پیگیری اجرای آن هستند.
وی گفت: مجموعه این اقدامات، سبدی متنوع از نیروگاههای بزرگ و کوچک مقیاس ایجاد کرده است، همانگونه که کشورهای پیشرفته مانند چین از ترکیب این دو بهره میبرند، ما نیز با این الگو توانستهایم با یک کار مهندسی، بخشی از ناترازی برق استان را برطرف کنیم و این روند با جدیت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
