تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت‌شده قلاجه گیلانغرب

کرمانشاه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گیلانغرب از تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت‌شده قلاجه خبر داد و گفت: بررسی‌های اولیه برای مشخص شدن علت مرگ این حیوان آغاز شده است.

رضا کاوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اخبار منتشر شده در خصوص تلف شدن یک قلاده خرس در گیلانغرب اظهار داشت: همیاران محیط زیست روز گذشته گزارشی مبنی بر مشاهده لاشه یک قلاده خرس قهوه‌ای در محدوده «کسان ترازک» از توابع منطقه حفاظت‌شده قلاجه ارائه دادند.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، محیط‌بانان یگان حفاظت محیط زیست گیلانغرب به محل اعزام شدند و پس از چند ساعت پایش و جست‌وجوی دقیق، موفق به پیدا کردن لاشه این خرس شدند.

رئیس اداره محیط زیست گیلانغرب با اشاره به اهمیت حفظ زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های جانوری کمیاب در منطقه، تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت تلف شدن این خرس قهوه‌ای در دستور کار قرار گرفته و پس از تکمیل نتایج، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کاوسی خاطرنشان کرد: لاشه این خرس پس از انجام بررسی‌های اولیه و رعایت تمامی ملاحظات بهداشتی، توسط محیط‌بانان دفن و معدوم شد تا از بروز هرگونه آلودگی زیست‌محیطی در منطقه جلوگیری شود.

وی در پایان بر نقش مردم و همیاران محیط زیست در حفاظت از گونه‌های جانوری تأکید کرد و گفت: گزارش‌های مردمی همواره نقش مهمی در صیانت از محیط زیست داشته و همکاری‌های مردمی موجب شناسایی و رسیدگی سریع‌تر به این‌گونه موارد می‌شود.

