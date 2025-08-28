رضا کاوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اخبار منتشر شده در خصوص تلف شدن یک قلاده خرس در گیلانغرب اظهار داشت: همیاران محیط زیست روز گذشته گزارشی مبنی بر مشاهده لاشه یک قلاده خرس قهوهای در محدوده «کسان ترازک» از توابع منطقه حفاظتشده قلاجه ارائه دادند.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، محیطبانان یگان حفاظت محیط زیست گیلانغرب به محل اعزام شدند و پس از چند ساعت پایش و جستوجوی دقیق، موفق به پیدا کردن لاشه این خرس شدند.
رئیس اداره محیط زیست گیلانغرب با اشاره به اهمیت حفظ زیستگاههای طبیعی و گونههای جانوری کمیاب در منطقه، تصریح کرد: بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت تلف شدن این خرس قهوهای در دستور کار قرار گرفته و پس از تکمیل نتایج، اطلاعرسانی خواهد شد.
کاوسی خاطرنشان کرد: لاشه این خرس پس از انجام بررسیهای اولیه و رعایت تمامی ملاحظات بهداشتی، توسط محیطبانان دفن و معدوم شد تا از بروز هرگونه آلودگی زیستمحیطی در منطقه جلوگیری شود.
وی در پایان بر نقش مردم و همیاران محیط زیست در حفاظت از گونههای جانوری تأکید کرد و گفت: گزارشهای مردمی همواره نقش مهمی در صیانت از محیط زیست داشته و همکاریهای مردمی موجب شناسایی و رسیدگی سریعتر به اینگونه موارد میشود.
