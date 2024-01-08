به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: لاشه یک قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاع کوه منطقه آزاد معروف به چاسخوار، کشف و مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چرام برای بررسی به محل اعزام شدند.

وی بیان داشت: محیط بانان پس از طی مسافتی کوهستانی به محل مورد نظر رسیده که متأسفانه با لاشه یک قلاده خرس قهوه‌ای شکار شده مواجه شدند و با بررسی بالینی لاشه و آثار شلیک گلوله بر روی بدن خرس، مشخص شده که خرس براثر شلیک مستقیم اسلحه گلوله زنی تلف شده است

جاودان خرد تصریح کرد: جنسیت لاشه کشف شده نر بوده و چهار سال سن دارد و با توجه به تازگی لاشه و همزمانی با سرقت احشام و عبور سارقین از مسیر لاشه، این احتمال وجود دارد که سارقین احشام به خرس شلیک کرده باشند.

وی افزود: تحقیقات محسوس و نامحسوس برای شناسایی عوامل شکار این گونه ارزشمند در دستور کار قرار دارد.