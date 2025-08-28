طرح تولید آلیاژ سیلیکون منگنز در ملکشاهی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت طرح آلیاژ سیلیکون منگنز آلامتو ملکشاهی با حضور وزیر_دادگستری، استاندار ایلام افتتاح شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در آیین افتتاح و بهره‌برداری از واحد آلیاژ سیلیکون منگنز آلامتو، تولید کننده سیلیکو منگنز، ضمن تبریک هفته دولت گفت: منگنز فلزی بسیار کاربردی و مهم است که در صنایع فولاد و چدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رضا محمدرحیمی با اشاره به اینکه این طرح اولین سرمایه‌گذاری خارجی در استان می‌باشد، اظهار داشت: واحد مذکور در زمینی به مساحت ۲۰هزار متر مربع و با سرمایه‌گذاری ۴/۲ میلیون دلار در ناحیه صنعتی ملکشاهی قرار گرفته است.

وی اشتغال این واحد را ۳۰ نفر عنوان کرد و افزود: با راه‌اندازی اینگونه واحدها، امیدآفرینی و روحیه نشاط در جامعه حاکم می‌گردد.

مدیر کل صمت استان، ظرفیت تولید این واحد را ۹۰ هزار تن در سال عنوان کرد و افزود: حدود ۹۰درصد از مصارف سیلیکو منگنز در صنایع متالوژیکی، ۵ درصد در صنایع باطری‌سازی و مابقی برای تهیه خوراک دام، افزودنی کودهای کشاورزی، سرامیک، شیشه، آجر، الکترود جوشکاری و صنایع تصفیه آب و کشتی سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.