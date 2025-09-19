  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

فعالیت‌های تخصصی آموزشی در جزیره خارگ افزایش می‌یابد

فعالیت‌های تخصصی آموزشی در جزیره خارگ افزایش می‌یابد

خارگ- مدیر عملیات عمومی خارگ، با تأکید بر سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی گفت: برگزاری دوره‌های تخصصی موجب ارتقای توانمندی، رضایتمندی و بهره‌وری پرسنل می‌شود.

محمدرضا دشتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت توسعه دانش و مهارت پرسنل اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی، بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبردهای مدیریت عملیات عمومی خارگ است و این مدیریت با تداوم برنامه‌های آموزشی، در پی ارتقای توانمندی کارکنان است.

وی افزود: برگزاری دوره‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی موجب افزایش کارآمدی پرسنل، ارتقای رضایتمندی آنان و تحقق اهداف کلان سازمانی خواهد شد و در نهایت به بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود.

دشتی‌زاده خاطرنشان کرد: محور اصلی برنامه‌های آموزشی مدیریت عملیات عمومی خارگ، توسعه مهارت‌ها و دانش تخصصی پرسنل است و تداوم این رویکرد، جایگاه سازمان را در ارائه خدمات عملیاتی استاندارد و با کیفیت تضمین می‌کند.

کد خبر 6594460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها