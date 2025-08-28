به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، نصرالدین عامر یکی از مسئولان جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که اخبار منتشر شده در خصوص هدف قرار گرفتن مقامات یمن در حملات امروز رژیم صهیونیستی علیه صنعا کذب بوده و عاری از صحت است.

وی اضافه کرد: آنچه که رخ می‌دهد هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی و مردم یمن به دلیل حمایت از نوار غزه است.

عامر بیان کرد: این حمله رژیم صهیونیستی نیز مانند حملات قبل شکست خورده و حمایت‌های ما از غزه ادامه داشته و جز با توقف تجاوز به این باریکه متوقف نمی‌شود. دست ملت یمن به حول و قوه الهی گریبان جنایتکاران صهیونیست را خواهد گرفت.

مدیر دفتر شبکه المیادین در یمن نیز اعلام کرد که اخباری در خصوص هدف قرار گرفتن علی محسن الاحمر منتشر شده است. خانه وی در جریان حمله اخیر تل آویو تخلیه شده بود. منابع نظامی نیز گفته‌اند که هیچکدام از نیروهای نظامی یا مسئولان وزارت دفاع یمن زخمی نشده‌اند.

پیشتر منابع صهیونیست مدعی شده بودند که در حملات امروز به یمن ساختمان محل تجمع مقامات یمنی هدف قرار گرفته است.