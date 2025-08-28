عدالت در سلامت باید برای همه مردم محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی عصر پنج‌شنبه در آیین روز پزشک که در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: پزشکی ایران دارای هویت و ریشه تاریخی عمیقی است که آثار ماندگار ابن‌سینا و کشفیات رازی نمونه‌ای از آن است و این افتخار باید همواره به نسل جوان یادآوری شود.

وی با اشاره به نقش پزشکان و پرستاران در دوران دفاع مقدس و ایام کرونا، آنان را «تیم ملی سلامت کشور» خواند و افزود: اعتماد مردم سرمایه اصلی جامعه پزشکی است و نباید اجازه داد این اعتماد با رفتارهای نادرست یا نگاه صنفی آسیب ببیند.

ظفرقندی عدالت در سلامت را یکی از محورهای مهم دانست و گفت: همه مردم، فارغ از وضعیت مالی یا محل زندگی، باید امکان دسترسی برابر به خدمات درمانی داشته باشند و نظام پزشکی خانواده و ارجاع باید به‌طور جدی دنبال شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین بر ضرورت آموزش پزشکان در ارتباط صحیح با بیماران و همراهان، تقویت اخلاق حرفه‌ای، دلسوزی و احترام به بیماران تأکید کرد و افزود: ماندگاری پزشکان جوان و جلوگیری از مهاجرت آنان در گرو بهبود شرایط معیشتی و ارتقای جایگاه اجتماعی است.

وی با اشاره به تأثیر عوامل اجتماعی بر سلامت از جمله آلودگی هوا و سبک زندگی، خواستار ایفای نقش فعال‌تر جامعه پزشکی در مسئولیت‌های اجتماعی شد و اضافه کرد: ارتقای سواد سلامت عمومی، توجه به خودمراقبتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌تواند هزینه‌های درمانی را کاهش دهد.

ظفرقندی در پایان با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری‌ها گفت: بسیاری از سرطان‌ها در مراحل اولیه قابل درمان هستند و ارتقای سطح آموزش و آگاهی عمومی می‌تواند جان هزاران نفر را نجات دهد.