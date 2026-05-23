سلمانخواه: گیلان دارنده بیش از ۱۳۰۰ اثر ثبت‌ شده ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه عصر شنبه در رویداد فرهنگی ایران جان در منطقه آزاد انزلی با تبریک به مناسبت وجود بیش از یک میلیون اثر شناخته شده و ۴۳ هزار اثر ثبتشده در کشور، اظهار کرد:گیلان دارنده بیش از ۱۳۰۰ اثر ثبت شده ملی است.
سلمانخواه تصریح کرد: گیلان خود یک اثر فرهنگی است و ماسوله به عنوان شهری بینظیر در جهان، هزاران سال پیش دارای شبکه لولهکشی آب شرب بوده است.
وی با اشاره به دغدغه ملی ایجاد بازارچههای دائمی صنایع دستی، گفت: اصالت هنر و دستاوردهای هنرمندان باید در جایگاه فاخر ارائه شود تا زحمت آنان به ثروت تبدیل گردد.
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان افزود: شهر رشت به ثبت ملی رسیده و هفت روستای دیگر نیز در فهرست آثار ملی قرار گرفتهاند. همچنین روستای زیبای گیسوم با کمک استاندار در فهرست برای ثبت جهانی قرار گرفته است.
سلمانخواه با اشاره به پیگیری پرونده جنگلهای ابریشم در یونسکو، تصریح کرد: علیرغم تحریمها، پرونده منظر فرهنگی جنگلهای ابرشم به دبیرخانه یونسکو وصول اعلام شده است.
وی در پایان بر لزوم حفاظت از محیط زیست و پرهیز از هرگونه آسیب به درختان و منابع طبیعی تأکید کرد.
نظر شما