به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه اتلتیک بیلبائو، در دیدار تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو مقابل مایورکا که در ورزشگاه سن مامس برگزار شد، از «هانی ثلجیة» سفیر ویژه باشگاه در مراسم ۱۲۵ سالگی، گروهی از پناهجویان فلسطینی مقیم منطقه باسک و نمایندگان دفتر «آنروا» (سازمان امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی) تقدیر شد.

همان‌طور که پیش‌تر در ۲۱ سپتامبر اعلام شده بود، بنیاد باشگاه اتلتیک بیلبائو پروژه‌ای را با همکاری «آنروا باسک» آغاز کرده بود که از ماه اکتبر در سوریه به اجرا درآمد. هدف این طرح، حمایت از کودکان پناهجوی فلسطینی بود و در قالب آن، حدود ۸ هزار کودک آسیب‌پذیر در ۱۶ مدرسه تحت مدیریت آنروا، کلاس‌های تربیت‌بدنی دریافت کردند.

برای تأکید بر حمایت بنیاد اتلتیک از جامعه پناهجویان فلسطینی، باشگاه مراسم کوتاهی را پیش از آغاز بازی مقابل مایورکا در ورزشگاه سن مامس برگزار کرد. در این مراسم، «هانی ثلجیة» کاپیتان و یکی از بنیان‌گذاران تیم ملی فوتبال زنان فلسطین و سفیر ویژه باشگاه به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه برابری جنسیتی و صلح به همراه یازده پناهجوی فلسطینی و نمایندگان آنروا وارد زمین شدند تا هواداران اتلتیک با تشویق ایستاده، همبستگی خود را با آنان ابراز کنند.

همزمان، پیام حمایت باشگاه روی اسکوربردهای ورزشگاه نمایش داده شد: «Athletic Palestinaren alde. Stop genozidioa» (به معنی: اتلتیک در کنار فلسطین است، نسل‌کشی را متوقف کنید).