https://mehrnews.com/x38SMp ۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸ کد خبر 6573368 استانها کردستان استانها کردستان ۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸ بسته خبری ششم شهریورماه استان کردستان کردستان - بسته خبری خبرگزاری مهر استان کردستان به ارائه بخشی از اخبار و رویدادهای استان در ششم شهریور ماه میپردازد. دریافت 29 MB کد خبر 6573368 کپی شد مطالب مرتبط افتتاح دو مرغداری با ایجاد اشتغال ۱۲۶ نفر در کردستان بسته خبری پنجم شهریورماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران بسته خبری پنجم شهریورماه استان کردستان برچسبها استان کردستان کردستان بسته خبری کردستان
نظر شما