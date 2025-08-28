افتتاح دو مرغداری با ایجاد اشتغال ۱۲۶ نفر در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی عصر پنجشنبه در پنجمین روز هفته دولت در شهرستان قروه گفت: کشتارگاه صنعتی طیور شکوه آباد شهرستان قروه، پس از ۸ سال توقف، با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی احیا و به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: این پروژه توسط آقای جواد مرادی، سرمایه‌گذار بخش خصوصی، احیا شده و با تولید سالانه ۶۵۰۰ تن مرغ بسته‌بندی شده، نقش مهمی در توسعه صنعت مرغداری استان ایفا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اذعان کرد: این کشتارگاه که پیش از این به حالت رکود درآمده بود، با سرمایه‌گذاری مجدد، زمینه اشتغال مستقیم ۱۲۰ نفر را فراهم کرده است.

نقشبندی با تاکید بر حمایت بخش خصوصی از دامپروری و کشاورزی تصریح کرد: احیای این واحد تولیدی، گام مهم در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در منطقه محسوب می‌شود و می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی شهرستان قروه کمک کند.

وی همچنین در مراسم دیگری که در شهرستان کامیاران مرغداری گوشتی ۴۷ هزار قطعه‌ای به بهره‌برداری رسید، بیان کرد: این مرغداری که در روستای سنگ سفید شهرستان کامیاران واقع شده توسط بخش خصوصی و با ظرفیت ۴۷ هزار قطعه و با تولید سالیانه ۴۰۰ تن به بهره‌برداری رسید.

نقشبندی تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری این طرح ۲۵ میلیارد تومان از محل آورده شخصی سرمایه گذار است و برای ۶ نفر اشتغال‌زایی ایجاد کرده است.

گفتنی است، این دو افتتاحیه با حضور محمدرضا طلایی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، علی اکبر ورمقانی معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان، سعدی نقشبندی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور، مدیر امور شعب بانک کشاورزی، فرماندار قروه، معاون بهبود تولیدات دامی و مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.