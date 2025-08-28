گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور خارجه، همزمان با اقدام غیرموجه و غیرقانونی سه کشور اروپایی در سو استفاده از سازوکار حل و فصل اختلاف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ عصر امروز خانم کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون برجام با سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگو، عراقچی با تقبیح اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی تصریح کرد که این اقدام تردیدها نسبت به نیات واقعی این سه کشور در قبال ایران را بیش از پیش افرایش می‌دهد و پیگیری مسیر دیپلماتیک را پیچیده‌تر می‌کند.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران اقدام مقتضی در قبال این عمل تحریک‌آمیز و ناشایست سه کشور اروپایی اتخاذ خواهد کرد.

در این تماس، خانم کالاس ضمن تاکید مجدد بر لزوم یافتن راهکار دیپلماتیک، برای ایفای نقش در جهت تسهیل دیپلماسی و گفتگو اعلام آمادگی کرد. وی همچنین خواستار ادامه تماس و رایزنی طرفین بدین منظور شد.