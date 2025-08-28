  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۶

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

در این گفتگو، عراقچی با تقبیح اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی تصریح کرد که این اقدام تردیدها نسبت به نیات واقعی این سه کشور در قبال ایران را بیش از پیش افرایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور خارجه، همزمان با اقدام غیرموجه و غیرقانونی سه کشور اروپایی در سو استفاده از سازوکار حل و فصل اختلاف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ عصر امروز خانم کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون برجام با سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان تلفنی گفتگو کرد.

در این گفتگو، عراقچی با تقبیح اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی تصریح کرد که این اقدام تردیدها نسبت به نیات واقعی این سه کشور در قبال ایران را بیش از پیش افرایش می‌دهد و پیگیری مسیر دیپلماتیک را پیچیده‌تر می‌کند.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران اقدام مقتضی در قبال این عمل تحریک‌آمیز و ناشایست سه کشور اروپایی اتخاذ خواهد کرد.

در این تماس، خانم کالاس ضمن تاکید مجدد بر لزوم یافتن راهکار دیپلماتیک، برای ایفای نقش در جهت تسهیل دیپلماسی و گفتگو اعلام آمادگی کرد. وی همچنین خواستار ادامه تماس و رایزنی طرفین بدین منظور شد.

