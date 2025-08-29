به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با زیر سوال بردن استقلال و «اعتبار» سه کشور اروپایی به عنوان «طرفهای مذاکراتی» به زبان انگلیسی، گفت: اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، ترجمان مفهوم «شریک مذاکراتی معتبر» در نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد است که بهموجب آن زور موجد حق است و «ناقض بزرگ» قواعد بازی را دیکته میکند.
تصمیم سه کشور اروپایی برای شروع روند بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت علیه ایران، نه ناشی از الزام حقوقی است و نه بر مبنای ارزیابی منطقی؛ بلکه همانطور که مارکو روبیو در بیانیه مطبوعاتی مورخ ۲۸ اوت اعتراف کرده است، بر مبنای دستورالعمل رئیسجمهور آمریکا وفق یادداشت ریاستی شماره ۲ مورخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ است، طرفی که عضو برجام نیست، بزرگترین ناقض و تخریبکننده برجام بوده و از ۲۰۱۸ بهصورت یکجانبه از برجام خارج شد و موجب شکلگیری زنجیرهای از حوادث نامطلوب تا به امروز شده است.
