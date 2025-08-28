به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای نهضت پاسخگویی، شفافیت، امیدآفرینی، افزایش نشاط اجتماعی و اعتمادسازی است؛ امیدواریم که این هفته متفاوت از سالهای گذشته باشد.
وی با اشاره به قرارگیری استان اصفهان در میان استانهای برتر اقتصادی کشور عنوان کرد: این موفقیت حاصل تلاش مدیران بخش خصوصی، کارآفرینان و همه دستگاههای اجرایی است؛ از جمله آن میتوان به ارائه خدمات و رهنمای سرمایهگذاری، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در راستای برنامههای بالادستی، ظرفیتها و توانمندیها، تبدیل پروژههای عمرانی به بستههای سرمایهگذاری، فعالسازی پروژههای راکد و نیمه فعال، شناسایی سرمایهگذاران خارج از کشور و صدور مجوزهای بینام برای بهبود فضای کسبوکار اشاره کرد.
استاندار اصفهان افزود: استان اصفهان در زمینه عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سه ماهه ابتدایی سال در بین سه استان اول قرار گرفت و در زمینه ستاد تسهیل و رفع موانع جزو استانهای بسیار فعال و موفق بوده است.
وی با اشاره به تدوین قاب اقتصادی استان اصفهان با سرمایهگذاری هزار همت تصریح کرد: استان اصفهان اولین استانی است که قاب اقتصادی را تدوین کرده و مطابق آن برای تحقق رشد هشت درصدی سالانه تلاش میکند.
جمالینژاد با اشاره به دستاوردهای علمی و دانشگاهی استان اصفهان تصریح کرد: همافزایی مدیران استان در حوزههای علمی و فناوری بینظیر است اما گاهی تشریفات زائد، جوانان را در این حوزه ناامید میکند؛ این در حالی است که به راحتی میتوان با پشتیبانی از جوانان، آنها را جذب کرد.
وی با بیان اینکه در مدیریت استان از روز اول هدفمند عمل کردیم، گفت: هوش مصنوعی، انرژیهای نوین، گردشگری و خانوادهمحوری چهار اولویت استان است که همه بخشها بر مدار آن حرکت میکنند.
