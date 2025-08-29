توقیف سیستمی گواهینامه ۲۸ هزار راننده متخلف در ۶ روز اول شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به افزایش سفرهای جادهای در شهریور ماه گفت: با شروع فصل سفرهای تابستانی، پیشبینی میکنیم شاهد افزایش ترددها در محورهای کشور باشیم و به همین دلیل تمهیدات ویژهای برای ارتقای ایمنی تردد در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام ارشد انتظامی افزود: یکی از اقدامات مهم پلیس راهور، توقیف سیستمی سه ماهه گواهینامه رانندگان به ازای هر فقره تخلف حادثهساز است. همچنین بر اساس قانون، رانندگانی که همزمان ۲ تخلف حادثهساز مرتکب شوند، علاوه بر جریمه و نمره منفی، خودرویشان برای ۳ روز به پارکینگ منتقل میشود.
سردار حسینی با بیان اینکه از یکم تا ششم شهریور، حدود ۲۸ هزار راننده به دلیل تخلفات حادثهساز به صورت سیستمی گواهینامهشان توقیف شده است، تأکید کرد: این اقدام با هدف کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جادهها اجرا میشود و پلیس از همه رانندگان تقاضا دارد مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
