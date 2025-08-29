استقبال از خطوط ریلی کردستان لازمه افزایش سرویس دهی آن است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح جمعه در جریان بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه آهن سنندج بیان کرد: در پی استقبال چشمگیر و مداوم مردم استان کردستان و گردشگران اقلیم کردستان عراق از سرویسهای ریلی موجود به تهران ما خواستار افزایش دو برابری این خدمات هستیم.
وی گفت: در حال حاضر دو سرویس روزانه فعلی قطار به تهران همواره با ظرفیت کامل حدود ۹۵٪ در حال فعالیت است که نشاندهنده تقاضای بالا و رضایت مسافران است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: سرمایهگذاری قابل توجه دولت برای توسعه زیرساختهای ریلی تا نزدیکی سنندج، با توجه به هزینههای بالای احداث این خطوط، و ارائه تنها دو سرویس در هفته مقرون به صرفه نیست.
حبیبی تصریح کرد: از این رو، پیشنهاد افزایش این سرویسها به چهار سرویس در هفته به مقصد تهران و همچنین راهاندازی دو سرویس به مقصد مشهد، با توجه به استقبال مردم، منطقی و ضروری به نظر میرسد.
