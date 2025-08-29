حذف ۷۲ هزار متر مکعب ترانشه در محور گرماباد

عادل تقیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتمام عملیات ترانشهبرداری در محور فرعی گرماباد خبر داد و گفت: این محور به دلیل شرایط توپوگرافی و برفگیر بودن در فصل زمستان، همواره جزو مسیرهای پرتصادف شهرستان بوده است و با اجرای عملیات ایمنسازی، گام مؤثری در افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و بهبود دید رانندگان برداشته شده است.
وی افزود: در این طرح که با ظرفیت کامل ماشینآلات راهداری انجام شد، بیش از ۷۲ هزار متر مکعب خاکبرداری و ترانشهبرداری صورت گرفت تا بخشندگی راه، دید رانندگان و شعاع قوسها افزایش یابد.
رئیس اداره راهداری بروجن با اشاره به اقدامات تکمیلی این پروژه خاطرنشان کرد: به منظور ارتقا ضریب ایمنی، در مسیرهای پرتگاهی نزدیک به ۱۰ کیلومتر شانهسازی و تسطیح مسیر به صورت رفت و برگشت انجام شد. همچنین در نقاط حادثهخیز، دپوی خاک در حاشیه مسیر برای جلوگیری از سقوط خودروهای عبوری صورت گرفته است.
تقیزاده تأکید کرد: این اقدامات در پاسخ به درخواستهای مردمی و در راستای ارتقای ایمنی جادهها، تسهیل تردد و افزایش رضایتمندی کاربران جادهای انجام شده و با جدیت در دیگر نقاط حادثهخیز شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.
