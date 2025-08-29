حملات شدید رژیم صهیونیستی به غزه؛ شهادت ۲۱ فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه با شدت تمام ادامه دارد.

از نخستین ساعات بامداد جمعه، نوار غزه بار دیگر هدف بمباران و گلوله‌باران سنگین ارتش اشغالگر صهیونیستی قرار گرفت که به شهادت ۲۱ فلسطینی و زخمی‌شدن ده‌ها تن دیگر انجامید.

منابع پزشکی در غزه اعلام کردند که جنگنده‌های اسرائیلی چادرهای آوارگان در مواصی خان‌یونس، منطقه السودانیه و اطراف بیمارستان حمد در شمال غربی غزه را هدف گرفتند که ده‌ها شهید و مجروح برجای گذاشت.

در یکی از این جنایات، خانواده‌ای کامل در دیرالبلح قربانی شد؛ محمد جمال تمراز و همسرش در حمله هوایی به خانه‌شان در خیابان السلام به شهادت رسیدند. همچنین معاذ عبیده غانم کودک فلسطینی و مادرش ریما جروان ام بلال پس از بمباران منزلشان در اردوگاه البریج شهید شدند.

هم‌زمان، توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق مختلفی از رفح، النصیرات و محله الصبره در شهر غزه را زیر آتش گرفت و پهپادهای اسرائیلی نیز مزارع کشاورزان را در شرق دیرالبلح بمباران کردند که به شهادت سه کشاورز و زخمی‌شدن چند نفر دیگر انجامید.

بسیاری از حملات بامدادی چادرهای آوارگان و مناطق مسکونی را هدف قرار داده است.

منابع پزشکی اعلام کردند که شمار شهدای حملات امروز ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا این لحظه به ۲۱ نفر افزایش یافته است.

همزمان منابع خبری از حمله توپخانه‌ای شدید ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی محله الزیتون در جنوب شرق غزه خبر دادند.