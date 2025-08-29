ادعای رژیم صهیونیستی درباره خارج کردن جسد دو اسیر از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که ارتش این رژیم جسد یکی از اسیران خود به نام «ایلان وایس» را از نوار غزه خارج کرده است.

منابع عبری اعلام کردند که ارتش اشغالگر طی عملیاتی در روز گذشته جسد این اسیر اسرائیلی را که در هفت اکتبر کشته و به نوار غزه منتقل شده بود، پیدا کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد که جسد یکی دیگر از اسرای خود را از نوار غزه خارج کرده و تحقیقات برای شناسایی هویت او آغاز شده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه ترین اظهارات خود گفته که نبرد برای آزادی اسرا ادامه دارد و تا بازگرداندن زنده یا مرده همه آنها آرام نخواهد گرفت.

این اظهارات نتانیاهو در حالی است که محافل داخلی رژیم صهیونیستی و خانواده های اسرا، او را مسئول ادامه جنگ در غزه برای کسب اهداف سیاسی و کشته شدن فرزندان خود می دانند.

منابع صهیونیستی مدعی هستند که اکنون ۴۹ اسیر اسرائیلی در نوار غزه هستند که حدود ۲۰ نفر آنها زنده‌اند.