رژیم صهیونیستی شهر غزه را «منطقه جنگی خطرناک» اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد شهر غزه از امروز جمعه «منطقه جنگی خطرناک» محسوب می‌شود و هیچ‌گونه آتش‌بس محلی و موقت شامل آن نخواهد شد.

ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرد که «به دستور دولت و مقامات سیاسی تصمیم گرفته‌ است که شهر غزه را در آتش‌بس تاکتیکی موقت برای فعالیت‌های نظامی قرار ندهد».

ارتش اشغالگر مدعی شد که عملیات مقدماتی و مراحل اولیه حمله به شهر غزه را آغاز کرده و در حال حاضر در حاشیه‌ این شهر مستقر است و به عملیات زمینی و حملات علیه حماس برای محافظت از شهروندان اسرائیلی ادامه خواهد داد.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از تصویب طرح دولت اسرائیل برای کنترل شهر غزه، تخلیه آن را «اجتناب‌ناپذیر» اعلام کرده بود.

این خبر در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه ترین اظهارات خود گفته که نبرد برای آزادی اسرا ادامه دارد و تا آزادی زنده یا مرده همه آنها آرام نخواهد گرفت.