به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دائمی دستاوردهای مهارت‌آموختگان طرح «کارآفن» صبح جمعه در سنندج با هدف معرفی توانمندی‌های هنرجویان و کارآفرینان و فراهم‌سازی زمینه همکاری و بازاریابی محصولات افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای خواهران سنندج آغاز به کار کرد.

محمدی در حاشیه این مراسم با بازدید از بخش‌های مختلف مرکز، بر اهمیت توسعه آموزش‌های مهارتی و ارتقای توانمندی‌های شغلی تأکید کرد و گفت: حمایت از کارآفرینان و مهارت‌آموختگان نقشی اساسی در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و توانمندسازی بانوان و جوانان دارد.

وی افتتاح این نمایشگاه را گامی مؤثر در مسیر توسعه اشتغال، تقویت کارآفرینی و معرفی ظرفیت‌های مهارتی استان کردستان دانست.

بر اساس این گزارش، در جریان سفر رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به کردستان، از مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای خواهران سنندج، شهید ورمقانی و مرکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای استان بازدید شد.

همچنین مجتمع چندمنظوره الماس غرب و کارخانه تولید درب و پنجره دوجداره مورد بازدید قرار گرفت و دیدار با اعضای مجمع خیرین و کارکنان آموزش فنی‌وحرفه‌ای نیز انجام شد.

گفتنی است؛ رونمایی از مجوز مجمع خیرین مهارتی استان و افتتاح مرکز جوار کارگاهی کارخانه درب و پنجره دوجداره و دفتر مجمع خیرین مهارتی، از دیگر برنامه‌های این سفر بود.