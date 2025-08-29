حمایت استانداری کردستان از توسعه حمل و نقل ریلی و هوایی استان

به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی صبح جمعه در جریان بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه آهن سنندج عنوان کرد: طرح افزایش آزمایشی سرویسهای قطار در شهریور ماه اجرایی خواهد شد.
وی بیان کرد: استانداری آمادگی کامل دارد تا کسری احتمالی صندلیهای خالی در قطارها و حتی هواپیماها را جبران کند.
استاندار کردستان گفت: این اقدام، گامی مهم در جهت تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل ریلی و تغییر الگوهای سفر است.
لهونی عنوان کرد: ما با تقبل هزینههای احتمالی صندلیهای خالی، از توسعه زیرساختهای حمل و نقل هوایی و ریلی در استان حمایت میکنیم.
