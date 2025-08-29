به گزارش خبرنگار مهر، «فرهنگ‌نامه منطق» به همت جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه در پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر شد.

این اثر حاصل سال‌ها تلاش پژوهشگران با بیش از ۱۱۰ مدخل است که مباحث اصلی منطق را با زبانی روان و در عین حال علمی ارائه می‌کند.

کتاب در ۲۶۲ صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه منتشر شده و هدف آن، تسهیل یادگیری منطق و کاربردی‌سازی آن برای طلاب و دانشجویان است.

مقالات این فرهنگ‌نامه عمدتاً به قلم مهدی افضلی و با بازبینی و ویرایش علمی دکتر حسن رضایی تدوین شده است.

علاقه مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند از طریق لینک http://pbshop.ir/default.aspx اقدام کنند.