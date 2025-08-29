افزایش۵۰درصدی تولید لاستیک در کردستان با تأمین ۱۵ میلیون دلار ارز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری صبح جمعه در حاشیه بازدید از کارخانه لاستیک در کردستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز چند محصول جدید این واحد صنعتی رونمایی شد و برای توسعه بیشتر، نیاز به ورود ماشینآلات جدید وجود دارد.
وی افزود: برآوردها نشان میدهد این مجموعه برای تحقق جهش تولید به حدود ۱۵ میلیون دلار ارز نیاز دارد که در صورت تأمین آن، ظرفیت تولید کارخانه در کمتر از یک سال بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وزیر تعاون تأکید کرد: پیگیریهای لازم در این زمینه با همکاری استانداری کردستان انجام خواهد شد.
میدری در ادامه درباره سرمایهگذاری شرکتها و هلدینگهای وابسته به وزارت تعاون در استان کردستان گفت: سیاست وزارتخانه در دوره جدید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی است و صندوقهای بازنشستگی تنها در حوزه مشارکت و تأمین مالی حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به عقبماندگی تاریخی کردستان در حوزه صنعتی تصریح کرد: واحدهای بزرگی در دیگر استانها با حمایت دولت شکل گرفته اما در کردستان چنین بسترهایی وجود نداشته است. اکنون آمادگی داریم هر جا بخش خصوصی برای اجرای طرحی از جمله ایجاد شهرکهای صنعتی یا سلامت پیشقدم شود، وزارت تعاون در بخش مالی و سرمایهگذاری مشارکت کند.
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: تجربههای ناموفق گذشته در مدیریت مستقیم واحدهای صنعتی یا برخی کارخانههای بزرگ نشان میدهد که واگذاری امور به بخش خصوصی و حضور دولت در نقش حامی مالی، الگوی بهتری برای توسعه پایدار است.
