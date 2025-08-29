به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر جمعه در جریان سفر به سنندج و بازدید از سرای سالمندان این شهر، بر راهبرد کلیدی دولت مبنی بر تفویض اختیار به استان‌ها تأکید کرد و گفت: این تفویض اختیار باید گسترش یابد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی هر استان، شاهد شکوفایی آن‌ها باشیم.

وی با اشاره به پتانسیل‌های بالای طبیعی، جغرافیایی و انسانی استان کردستان، افزود: متأسفانه سیاست‌های گذشته باعث عدم فعال‌سازی این ظرفیت‌ها شده است.

میدری عنوان کرد: راهبرد تمرکززدایی که، رئیس جمهور هم پیگیر و دنبال کننده آن است، قطعاً با همراهی استاندار توانمند کردستان، می‌تواند بسیاری از این ظرفیت‌ها را احیا کند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزارتخانه متبوع بر جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید دارد، خاطرنشان کرد: برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید در دستور کار قرار دارد و در حوزه مشاغل خرد و خانگی نیز سهم استان کردستان و شهرهای مرزی را نسبت به سال گذشته افزایش خواهیم داد.

میدری افزود: درخواست مشخصی مبنی بر تخصیص ۱۵ میلیون دلار برای تکمیل خط بارز ارائه شده است که با همراهی استاندار محترم، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

گفتنی است؛ با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعداد ۳۵۰ ویلچر به جامعه هدف بهزیستی کردستان واگذار شد که ۲۰ عدد آن برقی بود.