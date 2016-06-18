به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی ظهر شنبه در حاشیه دیدار با مسئولان محیط زیست استان بوشهر و دوستداران محیط زیست در جزیره خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سمن محیط زیست جزیره خارگ با هدف هماهنگی و همکاری‌های منطقه‌ای، محلی و ملی راه‌اندازی می‌شود.

وی اضافه کرد: در همین راستا اقدامات لازم در خصوص سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای فرایند آگاهی بخشی، دانش افزایی و مسئولیت پذیری سازمان‌های مردم نهاد در حوزه محیط زیست در جزیره زیبا و مرجانی خارگ صورت گرفته است و به‌زودی سمن محیط زیست جزیره خارگ راه‌اندازی خواهد شد.

بخشدار ویژه خارگ گفت: این سازمان‌ها در درجه اول کار ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و سازمان‌دهی محیط زیست به‌ویژه محیط زیست دریایی جزیره خارگ را برعهده خواهند داشت.

وی بیان کرد: در گام‌های بعدی این مرکز تلاش می‌کند که چالش‌های مربوط به حوزه محیط زیست را در سطوح منطقه‌ای و ملی پیگیری کرده و در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست با تلاش در راستای تسهیل‌گری در امور و دیگر همکاری‌های ممکن با آنها در ارتباط تنگاتنگ خواهد بود.

رضایی اضافه کرد: یکی از وظایف ما در دولت، هماهنگی و توانمندسازی و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد در جزیره خارگ است و از حضور سمن‌هایی که در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند برای بهره گیری از توان آنها استقبال می کنیم.