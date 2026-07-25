به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدصادق عظیمی‌فر امروز شنبه سوم مرداد در حاشیه دیدار وزیر نفت ایران و وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان، با ادای احترام به مقام شامخ ۶ تن از کارکنان صنعت نفت که در جریان حملات اخیر دشمن آمریکایی - صهیونیستی به تاسیسات نفتی به شهادت رسیدند، گفت: دشمن در این حملات تلاش کرد با هدف قرار دادن تاسیسات و زیرساخت‌های صنعت انرژی، روند تامین برق، گاز و سوخت کشور را مختل کند، اما با مدیریت وزیر نفت، اقدامات پدافندی و واکنش سریع همکاران صنعت نفت، آثار این حملات به حداقل رسید و پایداری زنجیره تامین سوخت حفظ شد.

وی با تشریح آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی کشور افزود: حمله به منطقه پارس جنوبی، خوراک برخی پالایشگاه‌ها و تاسیسات تولیدی را تحت تاثیر قرار داد. پالایشگاه لاوان نیز دچار آسیب جزئی شد که به کاهش موقت ظرفیت آن انجامید.

عظیمی‌فر ادامه داد: در حوزه توزیع سوخت نیز به دلیل آسیب به تاسیسات انتقال و ذخیره‌سازی سوخت در منطقه ری، پالایشگاه تهران با محدودیت‌های عملیاتی روبه‌رو شد. همچنین محدودیت‌های ترانزیتی در بنادر جنوبی، تامین بخشی از سوخت از محل واردات را با چالش مواجه کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: مجموعه این شرایط دسترسی به ذخایر استراتژیک سوخت را محدود کرد، اما با مدیریت وزارت نفت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت، به‌ویژه همکاران زنجیره تامین و توزیع سوخت، زنجیره تامین بنزین پایدار ماند. با این حال، به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط موجود، امکان تشریح جزئیات دقیق این اقدامات پدافندی وجود ندارد.

وی با اشاره به فرارسیدن روزهای اوج مصرف در مرداد و شهریور تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تولید و واردات سوخت، عبور موفق از این دوره نیازمند مشارکت آگاهانه مردم در مدیریت مصرف است. هدف ما ایجاد محدودیت در نیازهای ضروری جامعه نیست، بلکه اصلاح موقت برخی رفتارهای مصرفی است.

عظیمی‌فر با تاکید بر ظرفیت‌های استفاده‌نشده بخش سی‌ان‌جی به‌عنوان سوخت جایگزین گفت: در حال حاضر حدود ۴ میلیون خودروی دوگانه‌سوز و ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه فعال سی‌ان‌جی در کشور وجود دارد. برای تشویق شهروندان، تعدادی از جایگاه‌ها به‌صورت داوطلبانه اقدام به عرضه رایگان سی‌ان‌جی کرده‌اند که استفاده از این ظرفیت می‌تواند فشار بر شبکه توزیع بنزین را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

وی استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کاهش ترددهای غیرضروری، نگهداری فنی مناسب خودروها و رعایت سرعت مجاز را از دیگر راهکارهای موثر در این دوره دانست.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با مقایسه شرایط ایران با بازارهای جهانی اظهار کرد: امروز بسیاری از کشورها در شرایط مشابه به سهمیه‌بندی شدید، جیره‌بندی یا افزایش چشمگیر قیمت سوخت روی آورده‌اند، آن هم در حالی که با جنگی مشابه آنچه توسط دشمن آمریکایی - صهیونیستی علیه کشورمان تحمیل شده، روبه‌رو نیستند. اما سیاست دولت چهاردهم، صیانت از معیشت مردم و خودداری از هرگونه فشار اقتصادی است.

وی تاکید کرد: تمرکز ما بر ابزارهای غیرقیمتی و مدیریتی است، اما اگر مصرف بی‌رویه ادامه یابد و محدودیت‌های تولید ناشی از آسیب به تاسیسات برطرف نشود، ممکن است برای حفظ امنیت انرژی کشور تصمیم مدیریتی اتخاذ شود که هدف آن تنها تراز کردن نظام توزیع است، نه کسب درآمد برای دولت.

عظیمی‌فر همچنین با رد هرگونه شایعه درباره تصمیمات ناگهانی گفت: دولت در موضوع قیمت بنزین به دنبال غافلگیری مردم نیست. اگر در آینده اتخاذ هرگونه تصمیم جدیدی در این زمینه ضرورت یابد، این موضوع پیش از اجرا به‌طور شفاف با افکار عمومی در میان گذاشته می‌شود و پس از دریافت بازخوردها و آماده‌سازی بسترهای لازم، اجرا خواهد شد.