۷۵ هزار واحد مسکن ملی در کشور به سیستم بانکی متصل شدند

اراک- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید گفت: بیش از ۷۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور به شبکه بانکی متصل شده و روند تأمین مالی آنها سرعت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی پیش از ظهر جمعه در آئین افتتاح ۱۳۲ واحد مسکونی آپارتمانی طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید مهاجران اظهار کرد: در چارچوب قانون برنامه هفتم و قوانین حمایتی، ساخت ۸۴۰ هزار واحد مسکونی به‌عنوان تکلیف اصلی دولت و وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است که از این تعداد، ۱۴۱ هزار واحد در شهرهای جدید احداث می‌شود.

وی افزود: تاکنون حدود ۱۳۲ هزار واحد مسکونی در مرحله اجرای عملیات ساختمانی قرار گرفته که از این میان، ۷ هزار واحد به طور کامل تکمیل شده است.

ملکی تصریح کرد: تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق دو منبع شامل تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تسهیلات بانکی مسکن با مصوبه بانک مرکزی از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت تا تکمیل واحدها شتاب گیرد.

۳۳۲ پروژه خدماتی و زیرساختی برای تکمیل واحدهای مسکونی کشور در جریان است

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با اشاره به اهمیت تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی همزمان با ساخت مسکن، اظهار کرد: هم‌اکنون ۳۳۲ پروژه خدماتی شامل گاز، آب، برق، آموزش و سایر زیرساخت‌ها در حال اجراست تا واحدهای مسکونی پس از تکمیل، بدون مشکل تحویل متقاضیان شود.

ملکی افزود: ۷۰ مدرسه جدید با اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در شهرهای جدید در کشور احداث خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر تأمین مسکن، توسعه فضاهای آموزشی، ورزشی و عمومی نیز به‌صورت جدی دنبال می‌شود تا کیفیت زندگی ساکنان شهرهای جدید ارتقا یابد.

