امام جمعه قم: نمایش قدرت بازدارندگی ایران قدرت حمله را از دشمن می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های نمازجمعه قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و رئیس‌جمهور فقید شهید آیت‌الله رئیسی، هفته دولت را تبریک گفت و تأکید کرد: این ایام فرصتی مغتنم برای رئیس‌جمهور، وزرا و استانداران است تا با تلاش و سخت‌کوشی مضاعف به حل مشکلات مردم در عرصه‌های مختلف بپردازند.

وی‌گفت: دولت کنونی نقاط قوت ارزشمندی دارد که از جمله آن‌ها تبعیت از فرامین و منویات رهبر معظم انقلاب و پیگیری مستمر رئیس‌جمهور و سران قوا برای رفع مشکلات مردم است.

وی افزود: امید است با هدایت‌های مقام معظم رهبری و عنایات الهی شاهد موفقیت‌های بیشتر در این عرصه باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت همراهی جامعه با مسئولان تصریح کرد: مردم باید ضمن حمایت از دولت، نقدهای منصفانه خود را نیز مطرح کنند، چرا که انتقاد سازنده می‌تواند به اصلاح امور و یافتن راه‌حل مشکلات کمک کند و جامعه باید از مشاجرات و تنش‌های بی‌حاصل پرهیز کند.

حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکرد اروپا نسبت به برجام گفت: آمریکایی‌ها در عمل توافق هسته‌ای را پاره کردند و امروز اروپایی‌ها نیز با نادیده گرفتن تعهدات خود و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ملت ایران را گروگان گرفته‌اند.

امام‌جمعه قم همچنین به موضوعات علمی و اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: کاهش رتبه علمی ایران در سطح جهانی زنگ خطری جدی است و مسئولان وزارت علوم باید با حمایت از نخبگان، زمینه پیشرفت کشور در حوزه‌های علمی و فناوری را فراهم کنند.

وی افزود: دغدغه‌هایی چون کاهش ارزش پول ملی، تورم و گرانی باید در اولویت کار مسئولان قرار گیرد تا مشکلات معیشتی مردم برطرف شود.

آیت‌الله حسینی بوشهری با تأکید بر اینکه نباید سایه جنگ بر سر ملت ایران قرار گیرد گفت: اگر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی نشان داده شود، دشمن جرئت حمله نخواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خاطرنشان کرد: به شهادت رساندن، آواره کردن و تخریب خانه‌ها تنها بخشی از اقدامات ضدبشری این رژیم است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، پست‌تر و وقیح‌تر از رژیم صهیونیستی در دنیا وجود ندارد و ما نیز باید همانند مردم یمن با ابتکار و مقاومت در برابر این جنایات ایستادگی کنیم تا زندگی در غزه استمرار یابد.