به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، با اشاره به اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، این رفتار را غیرقانونی خواند و آن را محکوم کرد.

وی اظهار داشت: کشورهای اروپایی که خود را مدعیان حقوق بشر و آزادی بیان می‌دانند، با این اقدام، نشان دادند که رویکردشان مشابه جنایات رژیم صهیونیستی است و با قوانین بین‌المللی در تضاد قرار دارد.

امام جمعه سنندج در ادامه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، به اقدامات این رژیم در قطع آب، برق و مواد غذایی برای مردم بی‌گناه فلسطین اشاره و آن را تلاش برای نسل‌کشی خواند.

ماموستا رستمی از کشورهای مسلمان و جامعه جهانی خواست تا در برابر این جنایات سکوت نکنند و به پا خیزند.

وی همچنین در بخش دیگری از خطبه‌ها، تأمین مسکن برای نیازمندان، ایجاد اشتغال برای جوانان، اجرای عدالت، مقابله با تبعیض و رانت، تأمین امنیت معیشتی و جسمی مردم و جذب بودجه‌های اختصاص‌یافته به استان را از مطالبات مردم کردستان از مسئولان برشمرد.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: مدیری موفق است که بتواند بودجه‌ها را به درستی جذب و از توجیه‌گری پرهیز کند.

ماموستا رستمی بر اهمیت امنیت پایدار برای توسعه جامعه تأکید کرد و از مردم خواست قدردان آرامش موجود باشند.

وی با یادآوری جایگاه والای پیامبر اسلام (ص)، مردم را به الگوبرداری از سبک زندگی ایشان دعوت و برای حفظ امنیت، آسایش و وحدت میان مسلمانان دعا کرد.