به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و تبریک آغاز امامت حضرت صاحب الزمان (عج) اظهار کرد: آرزوی ظهور فقط برای کسب پاداش بیشتر شخصی نیست، بلکه برای تحقق اهداف بزرگ‌تری است.

وی افزود: از این اهداف بزرگ می‌توان به آشکار شدن حق و عدل در تمام جهان، بهبود حال عمومی مردم، وحدت کلمه و الفت بین دل‌های پراکنده اشاره کرد.

امام جمعه عسلویه با اشاره به بیانات امام امت رهبر معظم انقلاب بیان کرد: این رابطه ایران و تشیع که در ایران بین ملیت ما و تشیع شکل گرفته، رمز ماندگاری ایران است.

وی تاکید کرد: این واقعیت فقط از منظر فرقه‌ای و مذهبی نیست، از این رو، برادران اهل‌سنت ما هم در این سرزمین دو انگیزه برای دفاع دارند؛ یکی اینکه این سرزمین مال آن‌ها است و دوم اینکه محبت اهل‌بیت (ع) در میان برادران اهل‌سنت هم وجود دارد که باعث انسجام بیشتر این ظرف و مظروف شده است.

محمدی تصریح کرد: هر کسی که اسلام، انقلاب، امام و رهبری را بپذیرید قابل اتحاد و وحدت است. در شرایط فعلی نیز مسئله اتحاد اولویت بالاتری پیدا کرده است.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت ادامه داد: حمایت از دولت به مثابه حمایت از یک نهاد یا حزب خاص نیست، بلکه حمایت از کارآمدی کل سیستم حکومتی برای پیشبرد اهداف ملی است.

امام جمعه عسلویه گفت: دولت‌های قوی می‌توانند در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کنند. تضعیف داخلی، فرصت را برای سو استفاده‌های خارجی فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه جمع بین نقد و حمایت، هنری است که برای پویایی و سلامت یک نظام سیاسی ضروری است تصریح کرد: نقد مستند و کارشناسانه، درون‌گفتمانی، متعادل و منصفانه همراه با راهکار و امیدآفرینی یک ضرورت است.

محمدی با اشاره به روز مبارزه با استعمار انگلیس و گرامیداشت سالروز شهادت شهید رئیس‌علی دلواری اضافه کرد: رئیسعلی نماد مبارزه با استعمار و الگوی وطن دوستی و غیرت دینی است.