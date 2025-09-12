به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با اشاره به اهمیت خودسازی اظهار کرد: حضرت علی (ع) فرمود: اگر بهشت و جهنمی نبود و عقابی هم نبود باز جا داشت که ما کارهای خوب و مکارم اخلاق را رعایت کنیم.

وی با اشاره به تبعات عملیات روانی دشمن بر ضرورت غلبه روحیه کار و تلاش تاکید و بیان کرد: دوستانی از مسئولان کشور که با مردم حرف می‌زنند، راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشند.

امام جمعه عسلویه تاکید کرد: صرف‌نظر از محتوا و مضمون نقدها، آنچه بسیار قابل توجه است، شیوه تراز نقد مقام معظم رهبری است. این شیوه نقد که می‌توان آن را «الگوی نقد انقلابی» نامید، ترکیبی است از علم، اخلاق، هنر و ایمان.

وی بیان کرد: نقدی که از موضع دلسوزی و خیرخواهی، با دانش کافی و همراه با راهکار، به صورت محترمانه و امیدبخش ارائه شود، می‌تواند به ابزاری برای پیشرفت و تعالی تبدیل شود.

محمدی خاطرنشان کرد: در پاسخ به مطالبه مقام معظم رهبری در اهمیت معیشت مردم، دولت «ستاد راهبردی معیشت» را تشکیل داد؛ ستادی که مأموریت آن ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، مأموریت ستاد تثبیت قیمت‌ها، تأمین پایدار کالا، انضباط بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و شفافیت و پاسخ‌گویی است.

وی ادامه داد: ناوگان جهانی «صُمود» با بیش از هفتاد کشتی از چهل و چهار کشور و همراهی صدها فعال اجتماعی و مدنی و چهره‌های شناخته‌شده بین‌المللی راهی غزه شده است. این انبوهی و تنوع، خود یک سپر محافظتی است؛ این کاروان یک نماد قدرتمند است؛ نماد همبستگی انسانی، نافرمانی در برابر ظلم و بیداری وجدان‌های جهانی.

امام جمعه عسلویه خاطرنشان کرد: حمله رژیم صهیونیستی به قطر نه تنها نقض آشکار حاکمیت ملی قطر محسوب می‌شود، بلکه درس‌ها و عبرت‌های مهمی برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی به همراه دارد.

وی ادامه داد: با اینکه قطر سرزمین خود را در خدمت آمریکا وهم پیمانانش گذاشته است و برای آنان هزینه می‌کند ولی شاهد حمله بودیم. عدم اتکا به امنیت مبتنی بر قدرت‌های خارجی بزرگ‌ترین درس این حمله است.