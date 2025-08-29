به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی با تأکید بر لزوم حفظ و تقویت این سرمایه عظیم، اظهار داشت: امروز هر شخص و جریانی که با قلم، بیان و موضع‌گیری خود به دنبال دوقطبی کردن جامعه و دامن زدن به اختلاف باشد، در زمین دشمن بازی کرده و عامل آمریکا و اسرائیل است.



امام جمعه رباط‌کریم، با اشاره به وظیفه سنگین دولت در اداره کشور، افزود: در شرایطی که دولت در وسط میدان است و بار اصلی اجرایی کشور را بر دوش می‌کشد، همه باید از آن حمایت کنند تا بتواند در حل مشکلات موفق شود و وظیفه اداره کشور را به درستی انجام دهد. راه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، خدمت خالصانه و صادقانه به مردم است.



ترابی، در ادامه به اهداف سه کشور اروپایی از فعال کردن مکانیسم ماشه اشاره کرد و گفت: هدف آن‌ها فشار آوردن به ایران اسلامی و وادار نمودن آن به تسلیم است. فعال شدن اسنپ‌بک توسط اروپایی‌ها هیچ اثر ملموسی بر اقتصاد و امنیت ما ندارد. اقدام این کشورها و حمله آمریکا به کشورمان نشان داد که آن‌ها به دنبال مذاکره برای حل مشکل نیستند، بلکه به دنبال تسلیم شدن ملت ایران هستند.



وی با تأکید بر تسلیم‌ناپذیری ملت ایران، بیان کرد: ملت ایران ملتی نیست که در برابر زورگویی آمریکا و غربی‌ها تسلیم شود و همین تسلیم‌ناپذیری، به فرموده رهبر حکیم انقلاب اسلامی، راز دشمنی آمریکا با این ملت عزیز است.



امام جمعه رباط‌کریم در بخش دیگری از خطبه‌ها، به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع)، به تبیین نقش ایشان در حفظ و نشر میراث فرهنگ تشیع پرداخت و گفت: امام حسن عسکری (ع) در مدت کوتاه امامت خود، با وجود تمام محدودیت‌های خلفای عباسی، با تربیت شاگردان زبده، مناظره با مخالفان، هدایت و تعلیم شیعیان از طریق نامه‌نگاری و آماده‌سازی شیعیان برای عصر غیبت، به حفظ و نشر میراث فرهنگ تشیع پرداختند.