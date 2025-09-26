به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن ترابی، در خطبههای نماز جمعه این هفته رباط کریم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، دفاع هشتساله و دفاع اخیر دوازدهروزه ملت ایران را دارای اشتراکات بنیادین دانست و تأکید کرد که «ایستادگی» تنها راه حفظ عزت ملی است.
وی با اشاره به نقش طراحان خارجی در هر دو نبرد گفت: دفاع مقدس هشتساله و دفاع دوازدهروزه از لحاظ ماهیت هر دو نیابتی بودند و آمریکای جنایتکار طراح اصلی آنها بود و همه قدرتهای همسوی با او از این طرحها پشتیبانی کردند.
ترابی هدف دشمنان را براندازی نظام و تجزیه ایران عنوان کرد و افزود که به فضل الهی و با ایستادگی ملت، دشمنان در هر دو جنگ ناکام ماندند.
امام جمعه رباطکریم مدیریت رهبران انقلاب در زمان بحران را بینظیر خواند و اظهار داشت: ملت ایران در هر دو مقطع پاسخی قاطع، کوبنده و پشیمانکننده به متجاوزان داد و در نهایت پیروز میدان شد.
وی یکی از دستاوردهای بزرگ این نبردها را شکست و مجبور شدن دشمن به آتشبس برشمرد و هشدار داد که خط سازش و مذاکرهای که بر پایه تحقیر و تهدید باشد محکوم به شکست است.
ترابی با اشاره به افزایش باور عمومی، بهویژه در میان جوانان، به ضرورت اقتدار کشور گفت: یکی دیگر از دستاوردهای هر دو جنگ، تقویت باور ملی به این نکته است که عزت و امنیت از مسیر ایستادگی و تقویت قدرت ملی بهدست میآید، نه از پذیرش مطالبات زیادهخواهانه دشمنان.
امام جمعه رباطکریم سپس به پرونده هستهای اشاره کرد و راهبرد جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر «عزت، مقاومت و عقلانیت» خواند و افزود: ملت ایران در مسئله غنیسازی اورانیوم هرگز عقبنشینی نخواهد کرد و در هر مقیاسی که نیاز باشد، غنیسازی انجام میشود.
وی با تأکید گفت: ترامپ و نتانیاهو باید آرزوی به صفر رساندن غنیسازی ایران را به گور ببرند.
ترابی ضمن نقل سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مذاکره با آمریکا بنبست محض است»، افزود: مذاکره در سایه تهدید تنها تحقیر و شکست به دنبال دارد و هدف اصلی آمریکا از مذاکره، تسلیم کردن ملت ایران است؛ مسائل هستهای و امثال آن صرفاً بهانهاند.
وی در پایان پیام اخیر رهبر معظم انقلاب را اینگونه خلاصه کرد که «عقبنشینی گزینه ملت ایران نیست» و راهکار رهبران کشور را «قوی شدن در همه ابعاد» عنوان نمود و گفت: ملتی که در جنگ دوازدهروزه آمریکا و اسرائیل را به زانو درآورد، خوب میداند عزت را باید در میدان مبارزه و با قوی شدن کسب کرد، نه پشت میز مذاکره در سایه تهدید.
