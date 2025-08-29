خدمت صادقانه به مردم و حمایت از دولت وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدامین عبداللهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر تأکید کرد: دولت مردان باید همچون شهید رجایی ساده‌زیست، مردمی و خدمتگزار باشند.

امام جمعه موقت دلگان با اشاره به اهمیت حمایت از دولت، گفت: حمایت از دولت به معنای حمایت از کشور است و نقد منصفانه همراه با عدالت، اخلاق و ارائه راهکار می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و آبادانی کشور شود.

وی همچنین با یادآوری سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت مهدی (عج) افزود: برترین عبادت، انتظار فرج است و مؤمنان باید با عمل نیکو، زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشند.

حجت‌الاسلام عبدالهی در ادامه به برخورد قاطع نیروهای امنیتی با گروهک‌های تروریستی اشاره کرد و گفت: دشمنان بدانند، روحیه شهادت‌طلبی ملت ایران سد محکمی در برابر توطئه‌های آنان است.

امام جمعه موقت دلگان با اشاره به مشکلات کشاورزان منطقه گفت: ضروری است مسئولان مربوطه هرچه سریع‌تر قیمت خرما را مشخص کنند تا از سودجویی دلالان و هدر رفت محصول جلوگیری شود.

وی در پایان سالروز ازدواج پیامبر اکرم (ص) و حضرت خدیجه (س) را گرامی داشت و بیان کرد: سه عامل اصلی موجب پیشرفت اسلام شد؛ ثروت حضرت خدیجه (س)، اخلاق نرم و شمشیر امیرالمؤمنین (ع).