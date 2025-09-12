گلایه امام جمعه دلگان از شرایط نامناسب اینترنت و خطوط تلفن این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان گفت: پروژه مهر، که هر ساله با هدف آماده‌سازی فضاهای آموزشی برای آغاز سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود، تنها یک برنامه معمولی اداری نیست. این پروژه، سرفصلی حیاتی و نمادی از عزم ملی برای ساختن آینده‌ای روشن است و توجه جدی و همه‌جانبه مسئولان مربوطه به این پروژه، امری ضروری و غیرقابل اغماض است.

امام جمعه درگان اظهار داشت: باور کرد که سرمایه‌گذاری روی مدرسه، سرمایه‌گذاری روی فردای ایران است. ماه مهر؛ ماه آماده سازی مدارس برای استقبال از آینده سازان ایران است.

کاروان جهانی صمود؛ نماد همبستگی با مردم غزه

وی تصریح کرد: این روزها یک کاروان مردمی و بین‌المللی متشکل از فعالان صلح، حقوق بشر و نمایندگان جوامع مدنی کشورهای مختلف، تحت عنوان «کاروان جهانی صمود» با هدف شکست محاصره غزه، عازم این منطقه است.

حجت الاسلام بامری ابراز داشت: این کاروان یک نماد قدرتمند است؛ نماد همبستگی انسانی، نافرمانی در برابر ظلم و بیداری وجدان‌های جهانی.

وی اذعان کرد: این کاروان به جهانیان نشان می‌دهد که غزه تنها یک نقطه بر روی نقشه نیست، بلکه امروز معیاری برای سنجش انسانیت و وجدان بشری است؛ در نهایت، عدالت و انسانیت بر ظلم و بی‌تفاوتی پیروز خواهد شد.

نقشه راه برای خروج از رخوت در جامعه

‌امام جمعه دگان گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری که فرمودند: باید از این رخوت عبور کرد؛ باید با کار و تلاش، جامعه را به سمت پویایی و امید هدایت کرد.

حجت الاسلام بامری اظهار داشت: امروز مسائلی چون معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، تأمین کالاهای اساسی، مسکن و تولید، در صدر اولویت‌هاست و تنها راه، غلبه دادن روحیه کار، تلاش و امید است.

وضعیت نامناسب خطوط تلفن و اینترنت در دلگان

وی افزود: وضعیت خطوط تلفن و اینترنت در شهرستان دلگان، به‌ویژه در روستاها و بخش جلگه چاه‌هاشم، به جای آنکه نشانه‌ای از پیشرفت باشد، نمادی از بی‌توجهی است و قطعی‌های مکرر، سرعت ناچیز اینترنت و ناپایداری شبکه، زندگی مردم را با اختلالات جدی مواجه کرده است.

امام جمعه درگان بیان کرد: متأسفانه علی رغم پیگیری‌های متعدد و شکایات مکرر، هیچ اقدام جدی برای حل ریشه‌ای این معضل از سوی مخابرات و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مشاهده نشده است.